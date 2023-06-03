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Культура

"Раскрывая тайны звезд": к 85-летию Всеволода Шиловского

"Раскрывая тайны звезд": к 85-летию Всеволода Шиловского

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Народному артисту Всеволоду Шиловскому исполнилось 85 лет. Кажется, что его линия жизни – прямая дорога, без ухабов и крутых поворотов.

Выпускник Школы-студии МХАТ, он сразу же начал ставить спектакли на главной сцене Советского Союза. Он снимал кино, блистательно в нем играл и был женат на первых красавицах. Шиловский до сих пор создает вокруг себя теплую праздничную атмосферу. Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".

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