"Раскрывая тайны звезд": к 85-летию Всеволода Шиловского

Народному артисту Всеволоду Шиловскому исполнилось 85 лет. Кажется, что его линия жизни – прямая дорога, без ухабов и крутых поворотов.

Выпускник Школы-студии МХАТ, он сразу же начал ставить спектакли на главной сцене Советского Союза. Он снимал кино, блистательно в нем играл и был женат на первых красавицах. Шиловский до сих пор создает вокруг себя теплую праздничную атмосферу. Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".