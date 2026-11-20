20 ноября, 06:15Культура
"Новости дня": выставку "Государева дорога" покажут на ВДНХ
В павильоне "Центральный" на ВДНХ пройдет выставка "Государева дорога". Посетителям представят более 700 экспонатов, связанных с путешествиями российских императоров и историей отечественного коневодства. Их предоставят Государственный Эрмитаж и другие музеи страны.
Среди экспонатов будут церемониальная карета Екатерины II, дорожный сундук Александра III, каретные часы, шахматы и дорожная мебель. Также покажут современную копию большой императорской короны.
Подробнее – в программе "Новости дня".