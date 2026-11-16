16 ноября, 15:15Город
"Новости дня": москвичи выберут главного пушистого представителя сервиса "Моспитомец"
Москвичи могут выбрать главного пушистого представителя сервиса "Моспитомец" на сайте "Активный гражданин". За звание борются 13 животных из столичных приютов. Все они здоровы, социализированы и готовы к переезду в новые семьи.
Победитель голосования станет лицом проекта: его фотографию разместят в разделе "Ждут знакомства", а художники создадут с ним набор стикеров для мессенджеров. Анкеты животных, контакты кураторов и приютов опубликованы в каталоге сервиса "Моспитомец" на mos.ru.
Подробнее – в программе "Новости дня".