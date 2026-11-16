Москвичи могут выбрать главного пушистого представителя сервиса "Моспитомец" на сайте "Активный гражданин". За звание борются 13 животных из столичных приютов. Все они здоровы, социализированы и готовы к переезду в новые семьи.

Победитель голосования станет лицом проекта: его фотографию разместят в разделе "Ждут знакомства", а художники создадут с ним набор стикеров для мессенджеров. Анкеты животных, контакты кураторов и приютов опубликованы в каталоге сервиса "Моспитомец" на mos.ru.

Подробнее – в программе "Новости дня".