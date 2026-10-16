"Новости дня": детеныш боливийской ночной обезьяны родился в Московском зоопарке

В Московском зоопарке родилась самка боливийской ночной обезьяны. Мать отказалась от детеныша, и с первых дней жизни о нем заботились сотрудники зоопарка.

Малышку выкармливали молочной смесью, а примерно с трех месяцев начали вводить прикорм. Сейчас обезьянка подросла и переехала в вольер к двухлетней сестре Айне. Самки проводят вместе большую часть времени, на ночь их разделяют.

Увидеть животных можно на экспозиции "Ночной мир" на нижнем этаже павильона "Приматы". Подробнее – в программе "Новости дня".