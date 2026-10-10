"Новости дня": в Пресненском районе появилась мемориальная доска Евгению Евстигнееву

В Пресненском районе появилась мемориальная доска актеру Евгению Евстигнееву. Памятный знак установили на фасаде дома, где долгие годы жил любимый миллионами артист.

Дату для торжественного события выбрали не случайно: 9 октября гениальному актеру исполнилось бы 100 лет. Евстигнеев стоял у истоков создания театра "Современник" и на десятилетия стал его ярчайшим символом. На церемонии открытия теплыми личными воспоминаниями о талантливом артисте и его невероятной творческой энергии поделился нынешний руководитель труппы Владимир Машков.

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