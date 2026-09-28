"Новости дня": москвичей попросили не подкармливать белок в городских парках

Москвичей попросили не подкармливать белок в городских парках. Как рассказали в департаменте природопользования, сейчас животным достаточно естественной пищи, которую они находят: орехов, желудей, семян и грибов.

Специалисты отмечают, что подкормка делает белок менее самостоятельными, из-за чего они перестают готовиться к зиме. Животные также могут проявить агрессию и укусить человека, а еще считаются переносчиками бешенства.

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