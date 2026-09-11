"Новости дня": проект "Спортивные выходные" начинает новый сезон занятий в Москве

Проект "Спортивные выходные" в Москве начинает новый сезон занятий и обещает обширную программу с уже полюбившимися москвичам направлениями – растяжкой, пилатесом, зумбой, фитроком, йогой, танцевальной хореографией, а также упражнениями на подвесных тренажерах. Это бесплатно.

Осенью занятия пройдут на Южном и Северном речных вокзалах, на центральном рынке и в технопарке "Сколково". Также откроют свои двери спортивные площадки в районах Хамовники, Мещанский, Даниловский, Басманный.

Подробнее – в программе "Новости дня".