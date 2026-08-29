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29 августа, 00:45

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"Новости дня": "Московская электронная школа" заработает еще в пяти регионах

"Новости дня": "Московская электронная школа" заработает еще в пяти регионах

Россияне планируют потратить на письменные принадлежности в школу около 5 тыс рублей

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Сергей Собянин принял участие в Общегородском педагогическом совете, который прошел в Гагаринском районе. Ключевой темой встречи стало развитие столичного образования и передача передового опыта в регионы.

Система "Московская электронная школа" уже работает в шести субъектах страны, объединяя 4 тысячи учебных заведений и 5 миллионов пользователей. С сентября платформу внедрят еще в пяти регионах страны.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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