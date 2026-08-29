29 августа, 00:45Город
"Новости дня": "Московская электронная школа" заработает еще в пяти регионах
Сергей Собянин принял участие в Общегородском педагогическом совете, который прошел в Гагаринском районе. Ключевой темой встречи стало развитие столичного образования и передача передового опыта в регионы.
Система "Московская электронная школа" уже работает в шести субъектах страны, объединяя 4 тысячи учебных заведений и 5 миллионов пользователей. С сентября платформу внедрят еще в пяти регионах страны.
Подробнее – в программе "Новости дня".