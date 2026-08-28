"Новости дня": голосование о судьбе памятника Александру Пушкину началось в Москве

Жители столицы решат судьбу монумента А. С. Пушкину. Москвичам предстоит определить, нужно ли вернуть памятник на его историческое место на Тверском бульваре.

Скульптуру писателю открыли в 1880 году в начале Тверского бульвара, а уже в 1950 году перенесли на противоположную сторону улицы.

Голосование 28 августа станет проверкой системы электронного голосования перед выборами депутатов Госдумы, которые пройдут 18–20 сентября. Подробнее – в программе "Новости дня".