"Новости дня": в МВД назвали самые частые предлоги, которые используют мошенники

В МВД составили список самых частых предлогов, которые используют телефонные преступники. Чаще всего они пугают несанкционированным списанием денег. Россиянам предлагают якобы спасительную операцию, которая на самом деле приводит к полной потере средств.

Второй популярный трюк – сообщение про оформление кредита сторонними людьми. Начинают убеждать, что нужно срочно аннулировать этот займ. Для этого просят человека взять реальный кредит и перевести деньги на так называемый безопасный счет.

Также преступники активно используют легенду об окончании договора с сотовым оператором. Они утверждают, что без немедленного продления номер заблокируют.

Еще аферисты часто предлагают записаться к врачу на диспансеризацию или провести проверку счетчиков воды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.