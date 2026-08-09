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"Новости дня": груши появились на прилавках в Москве

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Груши появились на прилавках столичных ярмарок. Их везут фермеры с юга страны – из Краснодарского края, Ростовской области, Дагестана и Крыма. Кроме того, представлены фрукты из садов Центральной России – Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Тульской, Волгоградской, Владимирской, Нижегородской и Московской областей.

При выборе груш специалисты рекомендуют обращать внимание на плотность, аромат и состояние плода. Спелые фрукты остаются упругими, но слегка поддаются нажатиям у плодоножки. Они подходят для десертов, джемов и салатов.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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