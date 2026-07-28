"Новости дня": четыре экспресса МЦД-2 начали останавливаться на Щукинской

На станции Щукинская Рижского направления МЦД-2 четыре экспресса начали делать остановки по просьбам пассажиров. Теперь утренние и вечерние поезда по маршрутам Шаховская – Люблино, Серпухов – Волоколамск и обратно останавливаются на этой станции. Это поможет разгрузить соседнюю Тушинскую и сделает поездки для многих пассажиров более комфортными и быстрыми.

На юге столицы в районе Нагатино-Садовники начнется строительство нового квартала площадью почти 15 гектаров, где появятся жилые дома, школа на 1 000 учеников и детский сад на 400 мест. Также возведут общественно-деловые зоны, которые создадут около 5 тысяч новых рабочих мест, и благоустроят прилегающую территорию с новой уличной сетью.

На столичных ярмарках появились свежая смородина и вишня разных сортов, которые везут с юга, из Черноземья и центральных регионов. Смородина будет радовать москвичей все лето, а сезон вишни продлится до конца июля. Ягоды богаты витаминами, вишня содержит мелатонин и полезна для сна.

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