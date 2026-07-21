21 июля, 09:15Общество
"Новости дня": на ярмарках Москвы появились персики из Крыма, Дагестана и Кубани
На прилавках "Московских ярмарок" появились абрикосы и персики из южных регионов. Среди сортов – "Гамлет", "Черный принц", "Белый лебедь", "Крымский Амур" и "Кардинал".
Основные поставки идут из Краснодарского края, Ростовской области, Дагестана и Крыма. Также на ярмарках представлены сорта из Волгоградской, Воронежской, Владимирской областей и Подмосковья.
Подробнее – в программе "Новости дня".