"Новости дня": на ярмарках Москвы появились персики из Крыма, Дагестана и Кубани

На прилавках "Московских ярмарок" появились абрикосы и персики из южных регионов. Среди сортов – "Гамлет", "Черный принц", "Белый лебедь", "Крымский Амур" и "Кардинал".

Основные поставки идут из Краснодарского края, Ростовской области, Дагестана и Крыма. Также на ярмарках представлены сорта из Волгоградской, Воронежской, Владимирской областей и Подмосковья.

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