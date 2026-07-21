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21 июля, 09:15

Общество

"Новости дня": на ярмарках Москвы появились персики из Крыма, Дагестана и Кубани

"Новости дня": на ярмарках Москвы появились персики из Крыма, Дагестана и Кубани

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На прилавках "Московских ярмарок" появились абрикосы и персики из южных регионов. Среди сортов – "Гамлет", "Черный принц", "Белый лебедь", "Крымский Амур" и "Кардинал".

Основные поставки идут из Краснодарского края, Ростовской области, Дагестана и Крыма. Также на ярмарках представлены сорта из Волгоградской, Воронежской, Владимирской областей и Подмосковья.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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