"Новости дня": инновационные турникеты начали тестировать на МЦД-2 и МЦД-4

Инновационные турникеты начали тестировать на станции Площадь трех вокзалов МЦД-2 и МЦД-4. Новые устройства имеют большой экран, на котором отображается вся необходимая информация. При валидации проездных карт срабатывает световая индикация, а для слабовидящих предусмотрены звуковые сигналы и виброотклик.

Кроме того, стало удобнее активировать билеты через мобильное приложение: камера сразу встроена в устройство под оптимальным углом, а QR-код отображается на большом экране. Пройти через турникет можно любым доступным способом, в том числе с помощью виртуальной карты "Тройка".

Пассажиры также могут пользоваться привычными абонементами на транспортных и социальных картах и проходить по бумажным и электронным билетам.

Подробнее – в программе "Новости дня".