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29 июня, 17:30

Транспорт

"Новости дня": в Москве началось строительство станции метро "Южный порт"

"Новости дня": в Москве началось строительство станции метро "Южный порт"

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В Москве началось строительство станции "Южный порт" Люблинско-Дмитровской линии метро. Ее будут возводить открытым способом на перегоне между станциями "Кожуховская" и "Печатники".

Открыть новую станцию планируют в 2030 году. Территорию рядом с ней благоустроят, создадут удобную пешеходную сеть для пассажиров. Над станцией появится автомобильный тоннель, который станет частью новой магистрали, связывающей Третье транспортное кольцо с Люблинской улицей.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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