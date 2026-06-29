"Новости дня": в Москве началось строительство станции метро "Южный порт"

В Москве началось строительство станции "Южный порт" Люблинско-Дмитровской линии метро. Ее будут возводить открытым способом на перегоне между станциями "Кожуховская" и "Печатники".

Открыть новую станцию планируют в 2030 году. Территорию рядом с ней благоустроят, создадут удобную пешеходную сеть для пассажиров. Над станцией появится автомобильный тоннель, который станет частью новой магистрали, связывающей Третье транспортное кольцо с Люблинской улицей.

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