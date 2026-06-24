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24 июня, 17:40

Транспорт

"Новости дня": новые пригородные маршруты заработают в Москве с 27 июня

"Новости дня": новые пригородные маршруты заработают в Москве с 27 июня

По просьбе владельцев АЗС в Москве временно отменили пропуска для бензовозов

Беспилотные трамваи-лаборатории вышли на маршруты Краснопресненской сети

Фуры с бензином смогут свободно передвигаться по Москве в любое время суток

На новом вокзале Серп и Молот построена первая платформа

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В ЦОДД сообщили, что водители грузовых бензовозов могут въезжать в Москву без пропуска

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В Москве разрешили въезд бензовозов без пропусков

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 24 июня

С 27 июня начнут работу три новых пригородных маршрута проекта "Москва – область". Оплатить поездку можно по "Тройке" или банковской карте.

Между станцией метро "Ховрино" и Путилково начнет курсировать кольцевой автобус № 1892. От станции метро "Алтуфьево" до микрорайона Левобережный в Химках можно будет доехать на маршруте № 1062, а маршрут № 1294 свяжет станцию метро "Медведково" и Мытищи.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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