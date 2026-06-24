"Новости дня": новые пригородные маршруты заработают в Москве с 27 июня

С 27 июня начнут работу три новых пригородных маршрута проекта "Москва – область". Оплатить поездку можно по "Тройке" или банковской карте.

Между станцией метро "Ховрино" и Путилково начнет курсировать кольцевой автобус № 1892. От станции метро "Алтуфьево" до микрорайона Левобережный в Химках можно будет доехать на маршруте № 1062, а маршрут № 1294 свяжет станцию метро "Медведково" и Мытищи.

Подробнее – в программе "Новости дня".