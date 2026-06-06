"Новости дня": капитальный ремонт провели в библиотеке №27 в Ховрине

Библиотека №27 в Ховрине получила вторую жизнь. После капитального ремонта пространство кардинально изменилось. Помимо чтения, москвичам предлагают другие занятия.

Современное пространство позволяет запускать новые направления для творчества: скоро откроют клубы по интересам, например "Архитектурная мастерская", где каждый сможет прикоснуться к миру градостроительства и зодчества.

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