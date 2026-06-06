"Новости дня": график движения на МЦД-3 временно изменится 6 и 7 июня

В выходные, 6 и 7 июня, поезда третьего Московского центрального диаметра поедут по другому расписанию. На Ленинградом направлении увеличатся интервалы в среднем до одного часа, а некоторые составы проследуют по укороченному маршруту.

Например, со стороны станции Ипподром поезда будут доходить только до станций Химки и Сходня. На Казанском направлении интервалы увеличат до 15 минут.

Временные изменения связаны с модернизацией всей путевой инфраструктуры станции Зеленоград – Крюково. Ремонт специально проводят только в выходные дни, когда снижен пассажиропоток.

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