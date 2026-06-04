04 июня, 17:40Общество
"Новости дня": Минздрав изменил стандарт лечения панических атак в России
Минздрав России обновил стандарт лечения панических атак. В перечень методов помощи вошли светотерапия, индивидуальные и групповые занятия, а также транскраниальная магнитная стимуляция.
По новому стандарту врачи могут направить пациента с подозрением на паническую атаку на анализы на гепатиты B и C, трепонему бледную и ВИЧ. Некоторые заболевания могут влиять на общее состояние организма и психическое здоровье человека.
Подробнее – в программе "Новости дня".