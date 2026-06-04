Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня, 17:40

Общество

"Новости дня": Минздрав изменил стандарт лечения панических атак в России

"Новости дня": Минздрав изменил стандарт лечения панических атак в России

В Москве стартовала научно-практическая конференция по оперативной урологии и андрологии

Новую программу медицинских чекапов для отслеживания старения запустят в Москве

Минздрав России разрешил клиническое исследование вакцины от лихорадки денге

Москва и индийская компания подписали соглашение о фармацевтике на ПМЭФ

Робота Da Vinci представили на стенде Москвы на ПМЭФ-2026

"Новости дня": Минздрав РФ утвердил новый список медицинских специальностей

"Миллион вопросов": врач рассказал, может ли кондиционер привести к простуде

Биолог рассказала о принципе работы российской онковакцины

Собянин рассказал об уникальных московских разработках в сфере биомедицины

Минздрав России обновил стандарт лечения панических атак. В перечень методов помощи вошли светотерапия, индивидуальные и групповые занятия, а также транскраниальная магнитная стимуляция.

По новому стандарту врачи могут направить пациента с подозрением на паническую атаку на анализы на гепатиты B и C, трепонему бледную и ВИЧ. Некоторые заболевания могут влиять на общее состояние организма и психическое здоровье человека.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
медицинаобществовидео

Какие активности подготовил столичный бизнес летом 2026 года?

Можно изучить тонкости приготовления холодного кофе, побывать на экскурсии по кофейне

Для любителей спорта пройдут бесплатные открытые тренировки по классическому боксу

Читать
закрыть

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

Создадут ли в России детский интернет?

Сервис помог бы юным пользователям осваивать механизмы виртуальной коммуникации

Читать
закрыть

Почему возникла нехватка официантов в Москве?

Московским ресторанам не достает более 3 тысяч официантов

Причины кроются в нулевой безработице и многочисленных подработках

Читать
закрыть

Почему москвичи стали изображать животных на психологических тренингах?

Коучи уверены: подобная практика способна помочь в борьбе с агрессией

Читать
закрыть

Почему важно оставлять ребенка с родственниками при потере родителей?

Эксперты уверены: важно, когда у ребенка закрывается потребность принадлежать роду

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика