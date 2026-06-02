"Новости дня": новая велополоса появилась на Дубнинской улице в Москве

Новая велополоса появилась на Дубнинской улице в Москве. При проектировании велодорожки в столице учитывают пожелания жителей и аккуратно вписывают новые маршруты в существующую сеть при благоустройстве.

Благодаря проектным решениям ЦОДД на улице обустроили 10 новых пешеходных переходов в востребованных местах. Все переходы дополнительно оборудовали контрастным освещением, а тротуары расширили.

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