02 июня, 01:20Транспорт
"Новости дня": новая велополоса появилась на Дубнинской улице в Москве
Новая велополоса появилась на Дубнинской улице в Москве. При проектировании велодорожки в столице учитывают пожелания жителей и аккуратно вписывают новые маршруты в существующую сеть при благоустройстве.
Благодаря проектным решениям ЦОДД на улице обустроили 10 новых пешеходных переходов в востребованных местах. Все переходы дополнительно оборудовали контрастным освещением, а тротуары расширили.
Подробнее – в программе "Новости дня".