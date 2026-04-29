29 апреля, 01:15
"Новости дня": новый перечень стратегически значимых лекарств утвердили в России
Утвержден новый перечень стратегически значимых лекарств в России. В него включены препараты для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, инфекционных и других опасных заболеваний.
Препараты будут производить на территории страны, пациентам не придется ждать поставок из других стран. Перечень дает снижение зависимости от импортных препаратов и доступность цен.
