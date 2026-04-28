"Новости дня": россияне получат майские пенсии раньше

В связи с праздниками пенсии за май придут раньше. Это касается тех, кто получает деньги через банк с 1-го по 4-е число месяца. Средства поступят на счета до 30 апреля. Для тех, кто получает выплаты через "Почту России", график не меняется.

На западе столицы над Москвой-рекой уже видны первые очертания будущего моста-паруса. Он свяжет район Филевский Парк с Северо-Западной хордой. Москвичи получат кратчайший маршрут в сторону Хорошёво-Мнёвников. Длина сооружения составит 250 метров, ширина – около 30 метров.

Подробнее – в программе "Новости дня".

