Каршеринг в Москве остановил аренду машин на летней резине из-за непогоды

Некоторые сервисы каршеринга в Москве закрыли аренду машин на летней резине из-за непогоды. На таких автомобилях передвигаться по городу сейчас опасно.

Аренду электросамокатов тоже приостановили. Пресс-секретарь сервиса кикшеринга Денис Балакирев пояснил, что транспорт находится в режиме паузы, так как в таких условиях ездить некомфортно и небезопасно.

В столичном регионе выпало уже две трети от месячной нормы осадков.