Новое направление для магистров открыл РГУ нефти и газа имени Губкина в Москве

Новое направление для магистров открыл Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина в Москве. Программа рассчитана на студентов, которые планируют работать в нефтегазовой отрасли. Университет создает программу вместе с московским НПЗ и входит в образовательную экосистему "Газпром нефти" – "Лигу вузов".

Компания помогает актуализировать учебные программы, повышать квалификацию преподавателей и оснащать учебные классы и лаборатории. Студенты проходят практику и стажировку на реальном производстве. В этом году компания увеличила количество мест на партнерские бакалавриаты и магистратуры.

