"Новости дня": технологический колледж появится в Южном Тушине

Современный технологический колледж появится в районе Южное Тушино. В нем смогут учиться более 7,5 тысячи студентов по самым востребованным специальностям в сфере авиации, архитектуры, химического и медико-технического профиля, наладки электрооборудования и ряду других направлений. Сейчас идет проектирование, уже согласована визуальная концепция.

В майские праздники парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной. 1, 2, 9 и 11 мая без оплаты припарковать машину можно везде. 3 и 10 мая бесплатными будут все стоянки, кроме имеющих особые тарифы. При этом парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме.

