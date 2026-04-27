Собянин объявил о завершении реконструкции Кузьминского путепровода

Кузьминский путепровод открыли в столице после комплексной реконструкции. Об этом Сергей Собянин написал в своем канале в мессенджере МАХ. Специалисты полностью заменили несущие балки, которые износились за 65 лет, на сборное железнодорожное пролетное строение.

На мосту установили новые деформационные швы, дорожное покрытие и ограждения. Работы велись в круглосуточном режиме, но шумные процессы выполнялись в дневное время из-за плотной жилой застройки. Строительство началось во втором квартале 2025 года. Работы завершили на 4 месяца раньше срока.

