"Новости дня": городские службы Москвы начали подготовку к новому отопительному сезону

Городские службы Москвы уже начали подготовку к новому отопительному сезону. Проверить работу оборудования и при необходимости провести ремонт нужно в 74 тысячах зданий. Это жилые дома, поликлиники и школы. В планах также привести в порядок котельные, тепловые пункты.

Коммунальные службы готовы к любым погодным условиям. Например, в этом году в столице выпало много снега – почти в два раза больше климатической нормы. При этом все системы работали штатно.

3 февраля обновился исторический рекорд энергопотребления – нагрузка превысила 21 тысячу мегаватт. Подробнее – в программе "Новости дня".