"Новости дня": капитальный ремонт начался в доме детства Льва Яшина в Москве

В доме на Миллионной улице, где свое детство провел советский вратарь Лев Яшин, начался капитальный ремонт в Москве. В этом году на объекте выполнят ремонт фасада, крыши, подъездов и подвальных помещений, а также заменят ряд инженерных систем.

Некоторые работы уже выполнены, включая замену окон. Всего в Москве в рамках программы капитального ремонта привели в порядок более 15 тысяч домов. Условия проживания улучшились почти у 5 миллионов москвичей.