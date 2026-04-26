26 апреля, 13:00
"Новости дня": капитальный ремонт начался в доме детства Льва Яшина в Москве
В доме на Миллионной улице, где свое детство провел советский вратарь Лев Яшин, начался капитальный ремонт в Москве. В этом году на объекте выполнят ремонт фасада, крыши, подъездов и подвальных помещений, а также заменят ряд инженерных систем.
Некоторые работы уже выполнены, включая замену окон. Всего в Москве в рамках программы капитального ремонта привели в порядок более 15 тысяч домов. Условия проживания улучшились почти у 5 миллионов москвичей.