"Новости дня": вокзал Москва-Сити улучшил транспортную доступность для жителей

В Пресненском районе на месте станции Тестовская открылся новый городской вокзал Москва-Сити с двумя современными платформами, навесами, табло и лавочками. Для пассажиров работают 10 эскалаторов и 5 лифтов. Пересадка между метро, МЦК и двумя диаметрами занимает около пяти минут и происходит по принципу "сухие ноги". Вокзал улучшил транспортную доступность для более полумиллиона жителей пяти районов столицы.

На Пушкинской площади в 48-й раз открылся Московский международный кинофестиваль, основной площадкой которого станет киноцентр "Октябрь". В программе около 200 лент, включая 19 мировых и 96 российских премьер, география охватывает 43 страны.

В столице пройдет "Субботник поколений", который соберет жителей старшего возраста, их детей, внуков и правнуков. На главной площадке в центре "Лианозово" состоится экологический праздник: спортивная разминка, интерактивная игра по сортировке отходов, сбор мусора, приведение в порядок клумб и покраска скамеек.

