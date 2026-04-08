"Новости дня": Карамышевскую набережную реконструируют в 2026 году

Новое место для активного отдыха и тихих прогулок вдоль воды откроют в Москве в 2026 году – это Карамышевская набережная. Там идет реконструкция.

Специалисты укрепляют берега и создают прогулочный маршрут по левому берегу Москвы-реки от Живописного моста до 3-го Силикатного проезда. На территории вдоль дорожек посадят деревья и кустарники. Удобно подойти к воде можно будет сразу со стороны жилых домов.

