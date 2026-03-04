04 марта, 01:00Спорт
"Новости дня": новый сезон проекта "Мой спортивный район" стартует в Москве 9 марта
В Москве скоро начнется новый сезон проекта "Мой спортивный район". Уже в пятый раз город приглашает всех желающих на тренировки во дворы и парки. Они начнутся с 9 марта более чем на 60 площадках, уже полюбившихся москвичам.
Весенние тренировки проведут профессиональные тренеры для участников старше 18 лет. Подробно узнать о всех площадках и расписании занятий, а также зарегистрироваться можно на сайте проекта. На площадку следует приходить в спортивной одежде и обуви по погоде за 5–10 минут до начала.
Подробнее – в программе "Новости дня".