04 марта, 01:00

Спорт

"Новости дня": новый сезон проекта "Мой спортивный район" стартует в Москве 9 марта

"Новости дня": новый сезон проекта "Мой спортивный район" стартует в Москве 9 марта

19-й тур РПЛ отметился несколькими скандалами

Бесплатные тренировки по флорболу пройдут в Москве

ФК "Спартак" выиграл матч, отложенный на сутки в Сочи

"Новости дня": традиционная лыжная гонка "Тушинские огни" стартовала в СЗАО

"Новости дня": фестиваль ГТО прошел в школе № 1347 в районе Солнцево

"Москва – столица спорта": восьмую зимнюю спартакиаду АФК "Система" провели 28 февраля

Собянин подвел итоги сдачи нормативов ГТО среди школьников и студентов колледжей

В Швеции установили мировой рекорд по продолжительности розыгрыша в настольном теннисе

Матч "Спартака" и "Сочи" перенесли из-за беспилотной опасности

В Москве скоро начнется новый сезон проекта "Мой спортивный район". Уже в пятый раз город приглашает всех желающих на тренировки во дворы и парки. Они начнутся с 9 марта более чем на 60 площадках, уже полюбившихся москвичам.

Весенние тренировки проведут профессиональные тренеры для участников старше 18 лет. Подробно узнать о всех площадках и расписании занятий, а также зарегистрироваться можно на сайте проекта. На площадку следует приходить в спортивной одежде и обуви по погоде за 5–10 минут до начала.

Подробнее – в программе "Новости дня".

