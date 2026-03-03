"Новости дня": традиционная лыжная гонка "Тушинские огни" стартовала в СЗАО

Традиционная лыжная гонка "Тушинские огни" стартовала в Северо-Западном административном округе Москвы. В мероприятии участвуют как профессиональные спортсмены, так и любители.

Соревнования проходят по полуторакилометровому кругу, но дистанция для участников варьируется. Одни преодолевают 3 километра, другие – 1,5, а третьи – 4,5. Победители и призеры в каждой возрастной категории определяются сразу после финиша.

Подробнее – в программе "Новости дня".