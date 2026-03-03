Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 02:45

Спорт

"Новости дня": традиционная лыжная гонка "Тушинские огни" стартовала в СЗАО

"Новости дня": традиционная лыжная гонка "Тушинские огни" стартовала в СЗАО

"Новости дня": фестиваль ГТО прошел в школе № 1347 в районе Солнцево

"Москва – столица спорта": восьмую зимнюю спартакиаду АФК "Система" провели 28 февраля

Собянин подвел итоги сдачи нормативов ГТО среди школьников и студентов колледжей

В Швеции установили мировой рекорд по продолжительности розыгрыша в настольном теннисе

Матч "Спартака" и "Сочи" перенесли из-за беспилотной опасности

Бесплатные занятия по зумбе проведут на ВДНХ

В РПЛ заявили, что могут отменить матч между "Сочи" и московским "Спартаком"

"Москва – столица спорта": жителям столицы рассказали о фрисби

Российский теннисист Медведев взял титул турнира категории ATP-500 в Дубае

Традиционная лыжная гонка "Тушинские огни" стартовала в Северо-Западном административном округе Москвы. В мероприятии участвуют как профессиональные спортсмены, так и любители.

Соревнования проходят по полуторакилометровому кругу, но дистанция для участников варьируется. Одни преодолевают 3 километра, другие – 1,5, а третьи – 4,5. Победители и призеры в каждой возрастной категории определяются сразу после финиша.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
спортгородвидео

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика