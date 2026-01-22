Форма поиска по сайту

22 января, 02:10

Город

"Новости дня": капитальный ремонт провели в доме на Большой Академической улице

"Новости дня": Собянин открыл дублер Калужского шоссе в ТиНАО

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 января

Яркое световое шоу приготовили для посетителей Дворца пионеров на Воробьевых горах

Административное здание загорелось на Белореченской улице в Москве

Столичные спасатели усилили патрулирование рек и водоемов в Москве

Пожар произошел в административном здании на юго-востоке Москвы

Чемпионат и Кубок по гиревому спорту пройдет в Москве

Лису с крыши теннисного центра пытаются снять в Коломенском

Москвичам рассказали о трамвае, который проезжает более 4-х километров без контактной сети

Капитальный ремонт провели в одном из домов на Большой Академической улице в Коптеве.

Все работы согласовывали с жителями. В здании поменяли входные двери и отремонтировали крышу. Кроме того, специалисты восстановили фасад здания и промыли его.

Подробнее – в программе "Новости дня".

