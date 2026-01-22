22 января, 02:10Город
"Новости дня": капитальный ремонт провели в доме на Большой Академической улице
Капитальный ремонт провели в одном из домов на Большой Академической улице в Коптеве.
Все работы согласовывали с жителями. В здании поменяли входные двери и отремонтировали крышу. Кроме того, специалисты восстановили фасад здания и промыли его.
Подробнее – в программе "Новости дня".
Читайте также
- Сергей Собянин рассказал о реконструкции школы № 1507 в Теплом Стане
- В Москве будет реконструирована детская музыкальная школа имени Кабалевского