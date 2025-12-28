Форма поиска по сайту

28 декабря, 23:50

Город

"Новости дня": соцучреждения Москвы перейдут на особый режим работы в праздники

Около 50 объектов культурного наследия восстановят на ВДНХ

Морозы и снегопад ожидаются в Москве в новогоднюю ночь

"Сити": Пушкинский музей

Трамплин для прыжков на лыжах заработал на Воробьевых горах

Парк трамваев Москвы пополнится на 10 беспилотных составов в 2026 году

Хозяин львенка с повреждением позвоночника признал вину

Москвичей предупредили о похолодании 29 декабря

На ВДНХ отреставрировали более 40 объектов культурного наследия

Большой трамплин для прыжков на лыжах открылся на Воробьевых горах

Социальные учреждения Москвы перейдут на особый график работы в новогодние праздники. Однако горячие линии будут работать круглосуточно.

Взрослые поликлиники будут открыты с 31 декабря по 8 января и 11 января с 09:00 до 16:00, 9 и 10 января – с 9:00 до 18:00. Кабинеты дежурного врача будут принимать пациентов во все дни в часы работы медицинских организаций.

Подробнее – в программе "Новости дня".

