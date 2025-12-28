"Новости дня": соцучреждения Москвы перейдут на особый режим работы в праздники

Социальные учреждения Москвы перейдут на особый график работы в новогодние праздники. Однако горячие линии будут работать круглосуточно.

Взрослые поликлиники будут открыты с 31 декабря по 8 января и 11 января с 09:00 до 16:00, 9 и 10 января – с 9:00 до 18:00. Кабинеты дежурного врача будут принимать пациентов во все дни в часы работы медицинских организаций.

