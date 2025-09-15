"Новости дня": масштабный слет "Движения первых" состоялся в Москве

В Москве прошел масштабный слет столичного отделения "Движение первых". На площадке Дворца творчества имени А. П. Гайдара в Текстильщиках собрались более 15 тысяч школьников, студентов, педагогов и наставников. В рамках мероприятия прошли интеллектуальные и спортивные игры, творческие мастер-классы и сюжетный квест на тему ценностей движения. Многие площадки подготовили сами дети.

"Движение первых" помогает воспитывать в детях активного и ответственного человека, которому важна судьба страны, и который уважает ее традиции, культуру и историю. Участники объединяются в самых разных программах для образования, волонтерства и совместного отдыха.

