"Мой район. Место встречи": Москва туристическая с Андреем Чернышовым

Уже который год Москва возглавляет топ-5 городов России в области туризма. Гостей города привлекают не только богатая история, красивая архитектура, известные на весь мир театры и музеи, но и продуманный сервис, безопасность и насыщенная культурными событиями жизнь. Известный актер театра и кино Андрей Чернышов прогулялся по собственному авторскому маршруту в Москве.

В выпуске обсудили, какие стереотипы иностранцев развеиваются после приезда в столицу, какие сувениры у туристов пользуются повышенным вниманием, и какие удивительные истории хранят главные гостиницы Москвы.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".