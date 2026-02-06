Форма поиска по сайту

06 февраля, 11:25

Спорт

"Мой район. Место встречи": спортплощадки Москвы с Вячеславом Фетисовым и Ильей Авербухом

"Мой район. Место встречи": спортплощадки Москвы с Вячеславом Фетисовым и Ильей Авербухом

"Москва – столица спорта": состоялся матч звезд студенческой лиги по баскетболу

Билеты на церемонию открытия Олимпиады-2026 в Милане начали продавать по акции

Москвичи могут бесплатно посетить тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район"

Ночная гонка стартовала на лыжно-биатлонной трассе в "Лужниках"

В Москве вручили премии в области физкультуры и спорта

"Новости дня": в Москве вручили премии в области физической культуры и спорта

Спортсмена без верхней одежды заметили на турнике в Тропарево-Никулине

"Москва – столица спорта": соревнования по сверхмарафону прошли в Москве

Бесплатные тренировки по катанию на коньках пройдут в Репинском сквере

День зимних видов спорта в России отмечается 7 февраля. Именно в эту дату в 2014 году начались XXII зимние Олимпийские игры в Сочи, на которых российская сборная завоевала первое место и собрала рекордное количество медалей.

Гостями выпуска, который выходит в преддверии праздника, стали спортсмены Вячеслав Фетисов и Илья Авербух, а также участники турнира детских дворовых команд по хоккею "Золотая шайба", фигуристы-любители из проекта "Московское долголетие" и поклонники бега на лыжах. Вместе с ними зрители побывают на разнообразных спортивных площадках и объектах Москвы.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

