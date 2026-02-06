"Мой район. Место встречи": спортплощадки Москвы с Вячеславом Фетисовым и Ильей Авербухом

День зимних видов спорта в России отмечается 7 февраля. Именно в эту дату в 2014 году начались XXII зимние Олимпийские игры в Сочи, на которых российская сборная завоевала первое место и собрала рекордное количество медалей.

Гостями выпуска, который выходит в преддверии праздника, стали спортсмены Вячеслав Фетисов и Илья Авербух, а также участники турнира детских дворовых команд по хоккею "Золотая шайба", фигуристы-любители из проекта "Московское долголетие" и поклонники бега на лыжах. Вместе с ними зрители побывают на разнообразных спортивных площадках и объектах Москвы.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".