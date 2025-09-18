"Улицы московские": Воронцовская

Название Воронцовской улицы вызывает ассоциацию со старинным дворянским родом. Однако аристократическим кварталом она никогда не была. Там работали заводы и фабрики, в том числе косметические. Воронцовскую даже называли главной парфюмерной улицей Москвы.

Как пузырек с микстурой из Воронцовской аптеки стал прообразом флакона знаменитых духов от Chanel? Почему советские модницы спешили за новыми нарядами именно туда? В чем был секрет вкуснейших блинов на Воронцовской?

Об этом – в программе "Улицы московские".