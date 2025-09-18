Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 16:00

Город

"Улицы московские": Воронцовская

"Улицы московские": Воронцовская

"Мой район. Место встречи": Мещанский район с Марией Голубкиной

Московскому проекту "Стану мамой" исполнился год

Собянин рассказал о возвращении индустриальных предприятий в Москву

"Специальный репортаж": говорит Москва

"Деньги 24": пленарное заседание открыло Московский финансовый форум

Собянин: экономика Москвы чувствует высокую процентную ставку, но рецессии нет

"Утро": москвичам рассказали о погоде 18 сентября

Сергей Собянин рассказал о новом корпусе школы № 2122 в Щербинке

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 18 сентября

Название Воронцовской улицы вызывает ассоциацию со старинным дворянским родом. Однако аристократическим кварталом она никогда не была. Там работали заводы и фабрики, в том числе косметические. Воронцовскую даже называли главной парфюмерной улицей Москвы.

Как пузырек с микстурой из Воронцовской аптеки стал прообразом флакона знаменитых духов от Chanel? Почему советские модницы спешили за новыми нарядами именно туда? В чем был секрет вкуснейших блинов на Воронцовской?

Об этом – в программе "Улицы московские".

Читайте также
Программа: Улицы московские
городвидео