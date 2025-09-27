Форма поиска по сайту

27 сентября, 01:00

"Кинореквизит": искусственный снег, школьная форма, спички

Презентация нового сезона Института развития интернета прошла в столичном кинотеатре

Фестиваль молодежных фильмов "Высоко" начался в Москве

"Интервью": Леонид Якубович – о 30 годах в эфире

"Моя Москва": Людмила Дмитриева. Часть 1

"Это Москва. Туризм": исторические кинотеатры

Бесплатные показы фильмов и мультфильмов пройдут в Москве в рамках проекта "Кино в парках"

Как создавали сугробы и метели на съемках советских фильмов? Для чего кинематографисты использовали нафталин и когда его запретили в Советском Союзе? Почему жители дома, в котором снимали "Иронию судьбы, или С легким паром!", держали форточки закрытыми?

Когда в Советском Союзе вернули школьную форму и чем она отличалась от дореволюционной? Где в Москве шили самые лучшие костюмы для девочек? Какого героя фильма "Доживем до понедельника" в реальной жизни точно бы выгнали из класса?

Для чего художники фильма "Тайна железной двери" раскрасили спички в разные цвета? Как на съемках "Джентльменов удачи" сожгли целый дом? Какой необычный коробок использовали в качестве реквизита в фильме Леонида Гайдая "За спичками"?

Об этом – в программе "Кинореквизит".

Программа: Кинореквизит
