17 ноября, 06:35

Культура

"Моя Москва": Игорь Ливанов. Часть 2

Жизнь актера Игоря Ливанова богата на события. В ней были трагические потери и счастливые обретения, съемки в кино и работа в театре, тяжелая болезнь и не менее тяжелое восстановление, предательство и новая любовь.

Во время прогулки по Пресненскому району заслуженный артист России признается, кому благодарен за переезд в столицу, вспомнит, где началась его новая любовь, и покажет самые значимые места своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

Программа: Моя Москва
культурагородвидео

