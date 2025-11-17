"Моя Москва": Игорь Ливанов. Часть 2

Жизнь актера Игоря Ливанова богата на события. В ней были трагические потери и счастливые обретения, съемки в кино и работа в театре, тяжелая болезнь и не менее тяжелое восстановление, предательство и новая любовь.

Во время прогулки по Пресненскому району заслуженный артист России признается, кому благодарен за переезд в столицу, вспомнит, где началась его новая любовь, и покажет самые значимые места своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".