Новости

Новости

11 августа, 07:00

Культура

"Моя Москва": Анна Терехова. Часть 2

"Моя Москва": Анна Терехова. Часть 2

Концерт "Искусство строить" прошел в саду "Эрмитаж"

Симфонический оркестр выступил в саду "Эрмитаж"

Коллектив ВИА "Кама" выступил на Патриарших прудах в рамках "Театрального бульвара"

Концерт ВИА "Кама" прошел на Патриарших прудах в рамках "Театрального бульвара"

Собянин рассказал о редких экспонатах в музеях и школах искусств столицы

"Интервью": Олег Отс – о миссии русского мюзикла

"Кинокульт": "Служебный роман"

Коллектив "Треугольный Сон" выступил на фестивале "Театральный бульвар"

Концерт этнической музыки прошел в рамках фестиваля "Театральный бульвар"

Ее мама – народная артистка России Маргарита Терехова, папа – народный артист Болгарии Сава Хашимов. Актриса Анна Терехова родилась в центре Москвы, а свои первые шаги сделала в знаменитом саду "Эрмитаж".

В этом выпуске программы "Моя Москва", прогуливаясь по Тверскому и Пресненскому районам родного города, артистка расскажет о трогательной любви родителей, вспомнит, как они с братом пристраивали найденную черепаху, а также откроет другие секреты своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

Программа: Моя Москва
культурагородвидео

