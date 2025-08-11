"Моя Москва": Анна Терехова. Часть 2

Ее мама – народная артистка России Маргарита Терехова, папа – народный артист Болгарии Сава Хашимов. Актриса Анна Терехова родилась в центре Москвы, а свои первые шаги сделала в знаменитом саду "Эрмитаж".

В этом выпуске программы "Моя Москва", прогуливаясь по Тверскому и Пресненскому районам родного города, артистка расскажет о трогательной любви родителей, вспомнит, как они с братом пристраивали найденную черепаху, а также откроет другие секреты своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".