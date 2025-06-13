"Мой район. Новости": в "Мосбилете" появилась функция покупки билета без ввода данных

Теперь оформить билет на концерт или спектакль в "Мосбилете" стало проще. Появилась новая функция – "Покупай сейчас, заполняй потом". Она позволяет приобрести билет сразу, а данные внести позже.

Сервис удобен, если еще не определились, с кем пойдете на мероприятие. Информацию можно добавить по ссылке из письма до начала события. В "Мосбилете" также доступны фильтры по дате, месту и бесплатным мероприятиям.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".