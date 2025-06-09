09 июня, 02:00Город
"Мой район. Новости": парк планируют создать на эстакаде Московского монорельса
Первый в России парк на высоте может появиться на северо-востоке Москвы. Его планируют создать на эстакаде Московского монорельса. Эту ветку как способ передвижения москвичи практически перестали использовать.
Мини-составы едут слишком медленно, а прямых пересадок на метро нет. Единственным преимуществом остается красивый вид, который открывается из окна вагона.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".