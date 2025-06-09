"Мой район. Новости": парк планируют создать на эстакаде Московского монорельса

Первый в России парк на высоте может появиться на северо-востоке Москвы. Его планируют создать на эстакаде Московского монорельса. Эту ветку как способ передвижения москвичи практически перестали использовать.

Мини-составы едут слишком медленно, а прямых пересадок на метро нет. Единственным преимуществом остается красивый вид, который открывается из окна вагона.

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