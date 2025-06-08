Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня, 13:00

Город

"Мой район. Новости": парк на высоте может появиться на северо-востоке столицы

"Мой район. Новости": парк на высоте может появиться на северо-востоке столицы

"Мой район. Новости": на Чистопрудном бульваре реконструировали трамвайный разворот

На площадках проекта "Лето в Москве" можно будет заниматься йогой

Ораничения ввели в Москве в связи с фестивалем ходьбы и бега "10 000 шагов"

Грозы и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются 8 июня в Москве

Свыше 10 тыс москвичей примут участие в "Красочном забеге"

Дожди ожидаются в Москве во второй половине дня 8 июня

Около 10 тыс москвичей пробегут по улицам города во время "Красочного забега"

На МКАД обновят около 1 млн квадратных метров асфальта

На Патриарших прудах заметили коней, которые разгуливают по району

Первый в стране парк на высоте может появиться на северо-востоке столицы. Его планируют создать на эстакаде Московского монорельса.

Эту ветку как способ передвижения москвичи практически перестали использовать. Мини-составы едут слишком медленно, а прямых пересадок на метро нет. Единственным преимуществом остается красивый вид, который открывается из окна вагона.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
городвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика