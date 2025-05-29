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29 мая, 06:00

Транспорт

"Мой район. Новости": электробусы вышли на маршрут № 892 в районе Московском

"Мой район. Новости": электробусы вышли на маршрут № 892 в районе Московском

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Поездки на наземном транспорте в районе Московском стали комфортнее. Новые электробусы вышли на маршрут № 892. Он проходит от метро "Саларьево" до "Солнцево парка", соединяя жилые комплексы с Солнцевской и Сокольнической линиями.

Пассажиры отмечают: по сравнению с автобусами, которые курсировали раньше, стало гораздо удобнее. Машины движутся плавно, в них не пахнет соляркой, работают климат-контроль и информационные табло, а для зарядки гаджетов установили USB и Type-C порты.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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