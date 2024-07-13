"Мой район. Новости": москвичи помогли спасти крокодила

Жители Москвы помогли спасти крокодила. Рептилию долго содержали в неподобающих условиях: в тесном террариуме одного из столичных ресторанов. Посетители обратились за помощью в департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Согласно Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, все крокодилы подлежат особой охране и защите. После разъяснений владельцы общепита сами решили передать экзотическое животное специалистам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

