Ряд улиц перекрыли в центре Москвы

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10 июня, 10:20

Общество

"Мой район. Новости": москвичей бесплатно научат кататься на самокатах

"Мой район. Новости": москвичей бесплатно научат кататься на самокатах

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В Москве будут обучать правильной и безопасной езде на самокатах. Все лето будут работать несколько площадок, на которых любой желающий может освоить управление двухколесными и выучить некоторые экстремальные трюки.

Одна из таких открылась в районе Новокосино. Подростки уже катаются по площадке и оттачивают базовые трюки. Один из самых популярных элементов – прыжок. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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