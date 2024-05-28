"Мой район. Новости": желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за угрозы пожаров

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за угрозы пожаров. Температура воздуха на этой неделе приблизится к отметке 30 градусов.

Такая солнечная активность может привести к возгораниям. В связи с этим установлен четвертый уровень пожароопасности. Он запрещает посещать леса и разводить костры. Предупреждение будет действовать до вечера среды, 29 мая.

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