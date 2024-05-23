"Мой район. Новости": масштабная реконструкция четырех парков стартовала в Москве

Масштабная реконструкция четырех парков стартовала в Москве. Так, в "Сокольниках" в порядок приведут две пляжные зоны: возле Золотого и Путяевского прудов. Там появятся оборудованные пространства с шезлонгамии и навесами, где можно будет принимать солнечные ванны. Кроме того, этой осенью в музее-заповеднике "Коломенское" создадут свадебный сад, где влюбленные смогут провести торжественную церемонию.

Между тем москвичей пригласили в "Пищевой колледж № 33" в районе Бирюлево Восточное.Педагоги проведут для будущих студентов дни открытых дверей и два мастер-класса. Например, в субботу, 25 мая, ребят научат делать пончики.

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