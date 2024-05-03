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03 мая, 00:00

Транспорт

"Мой район. Новости": поезда "Иволга 4.0" появились на МЦД

"Мой район. Новости": поезда "Иволга 4.0" появились на МЦД

Новости часа: поезда "Иволга 4.0" вышли на линии МЦД

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Поезда "Иволга 4.0" появились на МЦД и уже перевезли первых пассажиров. Одно из главных отличий от предыдущих моделей – количество входных дверей. Теперь их три в каждом вагоне, кроме головных.

Также состав стал шире. Эти обновления позволят пассажирам быстрее совершать посадку и высадку из поезда. Кроме того, в новых поездах есть удобные кресла, зарядные устройства, места для колясок и велосипедов и информационные табло.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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